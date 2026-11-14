Anzeige
Mehr »
Samstag, 14.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pelican AI: +34,75% in Frankfurt! Ist das erst der Anfang einer großen Kursrallye?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 888351 | ISIN: US22160K1051 | Ticker: CTO
Tradegate
13.11.26 | 20:17
998,30 Euro
-0,53 % -5,30
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
USA Tech 100
USA All 500
USA 100
1-Jahres-Chart
COSTCO WHOLESALE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.001,801.003,8011:07
0,0000,00013.11.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COMFORT SYSTEMS USA
COMFORT SYSTEMS USA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMFORT SYSTEMS USA INC1.005,00-0,40 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION998,30-0,53 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG76,50+0,39 %
QUANTA SERVICES INC543,20-0,55 %
VINCORION SE15,245-8,63 %
VIPER ENERGY INC36,910-3,96 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.