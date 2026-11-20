FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verlustserie des Dax dauert inzwischen sechs Tage an. Am Freitag fiel der deutsche Leitindex sogar wieder unter 25.000 Punkte, nachdem er in der Vorwoche noch einen Rekord von 27.001 Punkten erreicht hatte. Am Nachmittag lag der Dax mit 2,2 Prozent im Minus bei 24.899 Punkten. Damit rutschte er unter seine einfache 200-Tage-Linie und sendete damit ein charttechnisches Schwächesignal für den langfristigen Trend.

Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic war nicht aufgegangen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie ließ jedoch schnell nach: Einem Tageshoch von 115 US-Dollar folgte ein Schlusskurs bei rund 97 Dollar. Im außerbörslichen Handel nähern sich die Aktien inzwischen ihrem Ausgabepreis.

Darüber hinaus blieb der restliche Tech-Sektor unter Druck, der Index Nasdaq 100 landete wieder auf einem Tief seit April und dürfte auch am letzten Handelstag der Woche weiter nachgeben. Der südkoreanische Kospi, zwischenzeitlich ein Highflyer, war am Morgen bereits auf das tiefste Niveau seit Januar abgesackt.

Das Jahresplus im Dax, das zwischenzeitlich bei 10 Prozent gelegen hatte, schmolz binnen weniger Tage auf weniger als 2 Prozent zusammen. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors Nvidia schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.

Die Marktexperten der Schweizer UBS schlugen in dieselbe Kerbe. Jüngste Signale der US-Notenbank hätten gezeigt, dass nahezu alle Geldhüter weitere Zinserhöhungen für nötig hielten, sollte die US-Wirtschaft nicht noch positiv überraschen. Das ist ein Malus für Tech-Firmen - vor allem für jene, die ihre extrem hohen Vorabinvestitionen erst in ferner Zukunft versilbern können.

Der MDax lag am Freitagnachmittag mit 2 Prozent im Minus auf 29.8.917 Punkten. Das ist ein Tief seit April. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 2,3 Prozent auf das Niveau vom Mai.

Techwerte wie Infineon und Siemens Energy im Dax oder Aixtron und Suss im MDax standen wieder deutlich unter Verkaufsdruck.

Bei Scout24 kochten derweil KI-Verdrängungssorgen wieder hoch, nachdem JPMorgan-Experte Marcus Diebel seine Empfehlung gestrichen hatte. Seine Anwendungsfälle in der Immobiliensuche hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Funktionalität biete. Mittelfristig fürchtet Diebel in der Branche den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Verhandlungen mit Maklern, letztlich aber auch mögliche Einbußen an Immobilieninseraten und Nutzer-Traffic.

Gewinner waren rar gesät - darunter Deutz, Freenet und Auto1 . Der Motorenbauer Deutz wies den kritischen Bericht eines Leerverkäufers zurück, Freenet wurde von Barclays empfohlen und Auto1 von der Berenberg Bank. Europaweit fielen ansonsten Branchen mit Defensivqualitäten wie Nahrungsmittel als Ziele für Anlegergelder auf./ag/jha/

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