Bei Aixtron liegen die Nerven blank. Trotz starker Quartalszahlen setzt sich der Kursrutsch am Freitag fort. Seit Juni hat die Aktie rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Gleichzeitig sehen Analysten weiterhin deutlich höhere Kurse. Wie geht es nun weiter? Aixtron-Aktie verliert erneut kräftig Für Aixtron-Aktionäre waren die vergangenen Monate alles andere als erfreulich. Am Freitagvormittag bricht die Aktie zeitweise um mehr als -8 % ein und fällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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