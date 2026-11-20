Die Deutz-Aktie zeigt sich am Freitag mit einem Plus von 1,5% wieder etwas stabiler, nachdem sie am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr eingebrochen war. Auslöser der Talfahrt waren die Vorwürfe eines Leerverkäufers rund um eine Übernahme, denen das Unternehmen nun widerspricht. Reicht die Stellungnahme aus, um das Vertrauen der Anleger zurückzuholen? Leerverkäufer attackiert Deutz Der Analysedienst Ningi Research hatte dem Motorenbauer ...

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