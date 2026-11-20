Die Aktien von Freenet haben sich am Freitag gegen den schwachen Markttrend gestemmt. Am Vormittag legten die Papiere um 2,6% auf 24,56 € zu und führten damit den MDax an, der zur gleichen Zeit rund 1,7% im Minus lag. Seit Jahresbeginn steht allerdings weiterhin ein Minus von 16% zu Buche. Kann die Hochstufung durch Barclays eine nachhaltige Trendwende einleiten? Barclays hebt Kursziel an Auslöser der Kursbewegung ist eine Hochstufung durch Barclays. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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