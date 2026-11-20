NEW YORK (dpa-AFX) - Entgegen allen Hoffnungen hat der Rekord-Börsengang des KI-Riesen Anthropic am Vortag die Misere von Technologieaktien nicht beenden können. Im Gegenteil: Der Ausverkauf dürfte auch am Freitag weitergehen.

Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt auf 26.067 Punkte und damit nochmals 1,7 Prozent tiefer als tags zuvor. Damit steuert der Index auf ein Tief seit April sowie auf einen Wochenverlust von fast 7 Prozent zu.

Nachdem der Aktienkurs von Anthropic am Vortag schon deutlich unter dem Tageshoch, allerdings immer noch rund 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar geschlossen hatte, zeichnen sich zum Wochenschluss weitere Verluste ab. Im vorbörslichen US-Handel wechselten die Papiere zuletzt für rund 88 Dollar den Besitzer - ein Minus von fast 10 Prozent.

Abgesehen von der allgemeinen Marktschwäche trübte Apple die Stimmung der Anthropic-Anleger. Der iPhone-Konzern entwickelt einen eigenen autonomen KI-Agenten, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann. Damit strebt der Konzern den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an, auf dem bereits Unternehmen wie Anthropic, OpenAI, Meta und andere aktiv sind. Entgegen dem Markttrend notierte Apple vorbörslich denn auch leicht in der Gewinnzone, während es für den Meta-Kurs um mehr als 3 Prozent nach unten ging.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia -Affäre schweben weiterhin über dem Markt", erklärt Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.

So gilt eine weitere Leitzinserhöhung in den USA im Dezember im Grunde als ausgemachte Sache. Am Markt wird aktuell mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet, doch der US-Notenbanker Christopher Waller hatte zuletzt bereits auf eine Erhöhung um 0,50 Punkte gedrängt, wie zur Wochenmitte aus dem Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung hervorgegangen war.

Höhere Zinsen bedeuten höhere Finanzierungskosten - und die können viele Unternehmen über kurz oder lang belasten. Denn viele KI-Investitionen werden auf Pump finanziert.

Klassische Branchen und eher defensive Werte halten sich derzeit in der Tendenz denn auch besser als Tech-Aktien. So taxierte IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial auf 48.970 Punkte und damit lediglich 0,3 Prozent im Minus. Gleichwohl, auch der Dow würde damit auf Wochensicht um mehr als sechs Prozent nachgeben.

Positive Ausreißer im vorbörslichen US-Handel waren die Aktien von GAP, die um rund 3 Prozent stiegen. Die Modekette überzeugte mit den Geschäftstrends bei der Kernmarke GAP sowie bei Old Navy.

Die Aktien des Krankenversicherungs- und Gesundheitsunternehmens Humana sowie die des Krankenversicherers UnitedHealth profitierten mit Kursgewinnen von gut 2 Prozent sowie von gut 1 Prozent von einem positiven Kommentar der Analysten von TD Cowen.

Einen Kursrutsch um 7 Prozent gab es bei den Aktien von Intuit, nachdem das Software-Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt hatte. Ross Stores sackten um gut 5 Prozent ab. Der Discount-Einzelhändler blieb angesichts hoher Kosten mit seinem Ausblick für das Schlussquartal hinter den Erwartungen zurück./mis/jha/

US0378331005, US4448591028, US4612021034, US67066G1040, US7782961038, US91324P1021, US2605661048, US6311011026, US30303M1027, US03703U1079