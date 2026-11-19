Es ist bislang eine rabenschwarze Woche für die UnitedHealth-Aktie. Am Dienstag und am Mittwoch brach der Kurs der größten privaten US-Krankenversicherung in Summe um -15% ein. Was steckt hinter dem Kurssturz und sollten Anleger gerade deshalb kaufen? Eine Schreckensnachricht aus Washington Auslöser des Kurssturzes der UnitedHealth-Aktie war diesmal keine schlechte Meldung vom Unternehmen selbst, sondern politische Nachrichten aus Washington D.C. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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