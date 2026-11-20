Es wird eine grauenvolle Handelswoche für die Intuit-Aktie. Nachdem der Hersteller von Finanz- und Steuersoftware bereits von Montag bis Donnerstag knapp -10% eingebüßt hat, geht es am Freitagvormittag um weitere -9% mit dem Kurs bergab. Warum werfen Anleger die Intuit-Aktie über Bord und begehen sie damit einen Fehler? Gar nicht mal so schlecht Auslöser des heutigen Sell-offs der Intuit-Aktie waren die gestern Abend vorgelegten Zahlen für das erste ...

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