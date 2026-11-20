Zum Handelsauftakt hatten Zeichner zeitweise 34 Prozent Kursplus gefeiert. Inzwischen schrumpft das Polster zum Emissionspreis bei 83 Dollar auf wenige Prozent. Neben einer weltweiten Verkaufswelle bei Technologiewerten belastet die Sorge, dass Beschäftigte frühzeitig Aktien abgeben könnten. Wie Aktionäre die Bewertung des Claude-Entwicklers einschätzen.Nur einen Tag nach dem größten Börsengang aller Zeiten ist von der Feierlaune um Anthropic ...

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