Der Gebrauchtwagenhändler verkauft weniger Autos als erhofft, verdient pro Fahrzeug aber so viel wie nie. Berenberg nutzt den Kursrutsch für ein Upgrade und traut der Aktie über 50 Prozent Plus zu. Rund 40 Prozent hat die AUTO1 Aktie seit Juli verloren. Am Donnerstag schloss sie auf Xetra bei 13,12 Euro, einem neuen Jahrestief. Genau jetzt steigt Berenberg ein: Analyst Marius Fuhrberg hebt das Papier von Hold auf Buy. Das Kursziel sinkt zwar von 25 auf 23 Euro, das sind aber immer noch mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...