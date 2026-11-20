Kurz nach Handelsstart lag der Kölner Motorenbauer noch klar im Plus, mittlerweile notiert er tiefer als am Vortag. Weder Insiderkäufe aus dem Aufsichtsrat noch ein Großauftrag für FFG überzeugen den Markt, solange Leerverkäufer Ningi Research an seiner Kritik festhält. Anleger rätseln, warum positive Nachrichten kaum Wirkung zeigen.Die Gegenoffensive von Deutz verpufft. Nachdem der Motorenbauer die Vorwürfe des Leerverkäufers Ningi Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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