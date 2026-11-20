Bei Infineon geht es wieder kräftig nach unten. Die Aktie verliert zeitweise mehr als -5 %, obwohl der Halbleiterkonzern zuletzt starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt hat. Gleichzeitig senken mehrere große Banken ihre Kursziele. Wie gefährlich könnte die Situation noch werden? Infineon-Aktie bricht erneut ein - was ist da los? Für Infineon-Anleger endet die Handelswoche alles andere als erfreulich. Nachdem sich die Aktie am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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