Der Rekord-Börsengang von Anthropic hat die Infineon-Aktie am Donnerstag nur kurz beflügelt. Im Tagesverlauf stieg das Papier um 3,6% auf 50,96 € und lag damit wieder über der Marke von 50 €. Zum Xetra-Schluss blieb davon nur ein Plus von +0,29% bei 49,35 € übrig. Am Freitag rutschte die Aktie im Zuge einer neuen Verkaufswelle bei KI-Werten weiter ab. Bietet Infineon als Zulieferer für KI-Rechenzentren nach den Rekordzahlen jetzt eine Chance, oder ...

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