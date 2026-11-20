Für Scout24-Anleger beginnt das Wochenende mit einem heftigen Rückschlag. Die Aktie verliert am Freitag mehr als -5 % und fällt auf rund 83 €. Auslöser ist eine überraschend deutliche Warnung von JPMorgan. Die US-Bank sieht wachsende Risiken durch künstliche Intelligenz. Steckt dahinter eine ernsthafte Bedrohung oder übertreiben die Anleger mit dem Abverkauf? Scout24-Aktie bricht nach Analystenwarnung ein Bei Scout24 geht es am Freitag kräftig nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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