Die deutsche Stahlindustrie steckt seit Jahren in der Krise. Hohe Strompreise, schwache Bestellungen aus der Autoindustrie und billige Importe aus Asien machen den Hüttenwerken zu schaffen. Trotzdem müssen die Konzerne Milliarden in neue Direktreduktionsanlagen stecken. Doch woher kommt das Erz für die neuen Öfen? Sie brauchen hochreine Pellets mit über 67 % Eisengehalt, und die dürften nach Prognosen von BloombergNEF und S&P Global ab den 2030er-Jahren knapp werden. Genau auf diese Lücke zielt der kanadische Entwickler Strategic Resources.
Enthaltene Werte: CA86277X4093,DE0006202005,DE0007500001Den vollständigen Artikel lesen ...
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