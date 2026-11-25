Die deutsche Stahlindustrie steckt seit Jahren in der Krise. Hohe Strompreise, schwache Bestellungen aus der Autoindustrie und billige Importe aus Asien machen den Hüttenwerken zu schaffen. Trotzdem müssen die Konzerne Milliarden in neue Direktreduktionsanlagen stecken. Doch woher kommt das Erz für die neuen Öfen? Sie brauchen hochreine Pellets mit über 67 % Eisengehalt, und die dürften nach Prognosen von BloombergNEF und S&P Global ab den 2030er-Jahren knapp werden. Genau auf diese Lücke zielt der kanadische Entwickler Strategic Resources.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.