Ein SpaceX-Auftrag bringt die Singulus-Aktie zum Abheben, thyssenkrupp treibt den Wandel zur reinen Finanzholding mit der Abspaltung des Werkstoffhändlers und Dienstleisters tk accelis voran und macht Beteiligungswerte an der Börse sichtbar. Strategic Resources setzt früher in der industriellen Wertschöpfungskette an. Mit hochreinen Eisenerzpellets sowie Vanadium, Eisen und Titan will sich das Unternehmen als Rohstofflieferant für eine emissionsärmere Stahlproduktion und weitere Zukunftsanwendungen positionieren. Welche Aktie wird im nächsten Jahr die Nase vorn haben?
Enthaltene Werte: CA86277X4093,DE0007500001,DE000A1681X5Den vollständigen Artikel lesen ...
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