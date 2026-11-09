Europas Aufrüstung ist auch eine Rohstofffrage. Am 9. Oktober hat die Europäische Kommission 46 neue strategische Rohstoffprojekte in 16 Mitgliedstaaten ausgewählt. Damit will Brüssel unter anderem die Lieferketten der Verteidigungsindustrie stärken. Ein gepanzertes Fahrzeug braucht einen kräftigen Antrieb und viel hochfesten Stahl, oft legiert mit Metallen wie Vanadium. Vanadium stammt größtenteils aus China und Russland. Drehen diese Länder den Hahn zu, könnten ganze Fertigungen stocken. Gefragt sind daher neue Rohstoffquellen in verlässlichen Ländern und eine leistungsfähige Stahlindustrie in Europa. Wir sehen uns Deutz, Strategic Resources und thyssenkrupp entlang dieser Lieferkette an.
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