China zieht im globalen Rohstoffgeschäft die Daumenschrauben an. Peking nutzt seine gewaltige Marktmacht, um bessere Konditionen durchzusetzen, und bringt damit selbst milliardenschwere Bergbaukonzerne unter Druck. Besonders beim Eisenerz verschärft sich der Konflikt zwischen dem Reich der Mitte und Australien. Gleichzeitig investieren westliche Industrienationen Milliarden in den Aufbau eigener Lieferketten, um ihre Abhängigkeit von asiatischen Rohstoffimporten zu reduzieren. Während etablierte Produzenten um ihre Margen kämpfen, könnten sich für kleinere Projektentwickler völlig neue Perspektiven eröffnen.

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