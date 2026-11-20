Der Börsengang von Anthropic überschattet derzeit alles an den Märkten und scheint auch den Skandal um Nvidia-CEO Jensen Huang von den Titelseiten zu verdrängen. Laut US-Medien ist der IPO um etwa das Fünffache überzeichnet. Das Interesse soll bei rund 500 Mrd. USD liegen. Damit könnte das Unternehmen die Stimmung im KI-Sektor wieder heben. Doch nicht nur dort wurde zuletzt kräftig Luft abgelassen. Auch im Rohstoffsektor machten sich Sorgen um steigende Zinsen deutlich bemerkbar und schickten nicht nur Gold und Silber auf Talfahrt. Diese massiven Bewegungen quer durch alle Sektoren bieten aber auch Chancen. Deshalb blicken wir heute auf die Aktien von Micron Technology, Strategic Resources und Mercedes-Benz!

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