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zukunftsbilanzen.de
11.11.2026 06:46 Uhr
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Schnell, bevor die Börse aufwacht: Lam Research, Strategic Resources und Fielmann setzen zur Erholung an

Fallende Kurse erzählen nicht immer die ganze Geschichte. Bei drei sehr unterschiedlichen Aktien hat die Börse zuletzt mehr Pessimismus eingepreist, als die Fakten hergeben. Der US-Chipausrüster Lam Research meldete starke Quartalszahlen, trotzdem hat sich der Aktienkurs seit dem Sommer mehr als halbiert. Beim kanadischen Rohstoffentwickler Strategic Resources steht ein vollständig genehmigtes Projekt mit immenser Bedeutung für die Produktion von grünem Stahl mit einem geschätzten Kapitalwert von 1,9 Mrd. CAD einem Börsenwert von gerade einmal 8 Mio. CAD gegenüber. Bei der Hamburger Optikerkette Fielmann hat die Erholung bereits eingesetzt, doch Analysten sehen noch Luft nach oben. Drei Aktien mit drei sehr unterschiedlichen Risikoprofilen, aber mit einer gemeinsamen Frage: Schläft der Markt noch?

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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