Tiefer geht immer! Seit einigen Wochen trennt sich der Weizen von der Spreu. Zuerst konnten die Tech-Werte noch mit Sprüngen aufwarten, doch nun halten Gewinnmitnahmen Einzug. Wegen starker Ertragsrevisionen befinden sich die europäischen Automobilwerte in einem regelrechten Ausverkauf. Unter Investoren stellt sich die Frage, wie lange die Abwärtstrends anhalten und ob die europäische E-Mobilität irgendwann einen Befreiungsschlag gegen die asiatische Konkurrenz starten kann. Tatsächlich zeigt sich die Branche beim Blick auf die realen Absatzzahlen erstaunlich widerstandsfähig, da die Verkäufe von Elektroautos und Plug-in-Hybriden hierzulande zuletzt deutlich stärker zulegten als im globalen Durchschnitt. Staatliche Kaufprämien, etwa in Deutschland, sowie ein schrumpfender Preisabstand zu klassischen Verbrennern verleihen dem Markt wichtigen Rückenwind. Gleichzeitig tobt hinter diesen Wachstumszahlen ein erbitterter Verdrängungskampf um die Vorherrschaft auf Europas Straßen. An der Börse bleibt die E-Mobilität trotz solider Zulassungszahlen eng mit dem Tech-Sektor verflochten, weil moderne Stromer längst als rollende Computer gelten und unter der allgemeinen Risikoaversion der Investoren leiden. Noch schwerer wiegt für die Hersteller jedoch der wachsende Druck auf die metallischen Lieferketten, die das Fundament der gesamten Antriebswende bilden. Doch wo Schatten ist, finden risikobewusste Investoren auch Chancen. 7 % Dividendenrendite und Kurse auf 5-Jahres-Tief. Eine Herausforderung für Rendite-Jäger!

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