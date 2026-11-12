Starke Geschäftszahlen garantieren an der Börse keine steigenden Kurse. Während ein Halbleiterhersteller trotz deutlicher Gewinnzuwächse unter Druck gerät, rückt ein Rohstoffentwickler mit Projekten für eine klimafreundlichere Stahlproduktion bei Insidern des Sektors in den Fokus. Ein Konsumgüter- und Klebstoffkonzern erreicht dagegen neue Kurshochs. Welche Erwartungen bewegen die Anleger, wo liegen die nächsten charttechnischen Hürden und welche Risiken verdienen besondere Aufmerksamkeit? Der Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor