Der Umbau der Stahlindustrie nimmt Fahrt auf. Allein Salzgitter investiert rund 2,7 Mrd. EUR, um seine klassische Hochofenroute durch eine klimafreundlichere Stahlherstellung zu ersetzen. Dabei hat man zuletzt über deutliche Fortschritte berichtet. Von der Umstellung bei Salzgitter wollen Rohstoffunternehmen wie Strategic Resources profitieren. Denn die neue Direktreduktionsanlage benötigt große Mengen hochwertiger Eisenerzpellets. Genau auf dieses Marktsegment zielt das kanadische Unternehmen. Die Aktie ist zuletzt deutlich unter die Räder gekommen. Bietet die operative Entwicklung das Potenzial für eine Gegenbewegung der Aktie? Mit grünem Stahl muss sich auch TKMS beschäftigen. Schließlich ist Stahl einer der wichtigsten Werkstoffe beim Bau von Kriegsschiffen und U-Booten. Während das Orderbuch prall gefüllt ist, treibt TKMS die Entwicklung der nächsten Generation deutscher Luftverteidigungsfregatten voran. Das Unternehmen meldete erhebliche Fortschritte beim Entwurf der F127.

Den vollständigen Artikel lesen ...