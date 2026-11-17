Für die Thyssenkrupp-Aktie läuft es momentan nicht gerade rund. Der Konzern steckt mitten in einem gewaltigen Umbau und ausgerechnet beim milliardenschweren Stahlprojekt in Duisburg gibt es neue Verzögerungen. Trotzdem zeigen sich mehrere Analysten weiterhin optimistisch. Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung erst am Montag bestätigt und sieht erhebliches Kurspotenzial. Ist die Aktie also günstiger, als viele Anleger denken? Deutsche Bank sieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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