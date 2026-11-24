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VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 24. November 2026 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQB:RROYF)(FWB:Y2V) ("RE Royalties" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Reaktion auf die Nachfrage der Anleger seine zuvor angekündigte fünfte Privatplatzierung von besicherten Green Bonds von 5 Mio. $ auf bis zu 15 Mio. $ aufgestockt und die Angebotsbedingungen dahingehend angepasst hat, dass die Green Bonds mit 9 % p. a. verzinst werden, wobei die Zinsen vierteljährlich zahlbar sind (die "Privatplatzierung").

Die überarbeiteten Bedingungen ersetzen den zuvor angekündigten jährlichen Zinssatz von 7,5 % und sehen den Verzicht auf die ursprünglich als Teil der Green-Bond-Einheiten vorgesehenen Warrants zum Erwerb von Stammaktien vor.

Aufbauend auf dem Erfolg früherer Green-Bond- Emissionen wird die Privatplatzierung von besicherten Green Bonds der Serie 5 (die "Green Bonds") ohne Vermittlung durch Broker zu einem Preis von entweder 1.000 $ oder 1.000 US$ pro Green Bond durchgeführt, was einem Bruttoerlös von bis zu 15.000.000 $ entspricht.

Zur Berechnung des Gesamtbruttoerlöses der Privatplatzierung werden die Emissionsbeträge der auf US-Dollar lautenden Green Bonds (unter Verwendung des Wechselkurses der Bank of Canada am Abschlussdatum der Privatplatzierung) in kanadische Dollar umgerechnet, woraus sich der Gesamtbruttoerlös ergibt.

"Wir sind erfreut über das starke Interesse an unseren Green Bonds, das uns dazu veranlasst hat, das Emissionsvolumen unserer Privatplatzierung von Green Bonds der Serie 5 auf bis zu 15 Mio. $ zu erhöhen. Die überarbeiteten Konditionen bieten Anlegern eine attraktive Anlagechance im Bereich festverzinslicher Wertpapiere und ermöglichen es uns gleichzeitig, zusätzliches Kapital zu beschaffen, ohne die bestehenden Aktionäre weiter zu verwässern", kommentierte Bernard Tan, Chief Executive Officer von RE Royalties.

"Mit mehr als 100 Royalty-Beteiligungen in verschiedenen Technologien und Regionen im Bereich der erneuerbaren Energien sehen wir erhebliche Chancen, unser Portfolio weiter auszubauen. Diese Finanzierung wird dazu beitragen, RE Royalties so zu positionieren, dass wir unsere Investitionspipeline vorantreiben und langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen können."

Die Green Bonds haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden mit 9 % p. a. verzinst, wobei die Zinsen vierteljährlich zahlbar sind; sie stellen vorrangige Verbindlichkeiten des Unternehmens dar, die durch das Portfolio des Unternehmens aus Royalty- und Kreditinvestitionen besichert sind.

Diese fünfte Privatplatzierung von Green Bonds wird als Serie 5 bezeichnet, und die Green Bonds werden im Rahmen eines ergänzenden Treuhandvertrags zum bestehenden Green-Bond-Treuhandvertrag des Unternehmens vom 10. August 2020 mit der Western Pacific Trust Company als Treuhänder ausgegeben. Eine Kopie des Treuhandvertrags und des ergänzenden Treuhandvertrags wird im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter https://pr.report/ty5q verfügbar sein.

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Green Bonds unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll in Anlagen und Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien fließen, die zur Reduzierung von Treibhausgasen, zur Erreichung der Ziele der Energiewende und zur langfristigen Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur beitragen. Das Unternehmen hat ein Green-Bond-Rahmenwerk 2024 erstellt, das mit den Green Bond Principles (2021) der International Capital Market Association im Einklang steht; dieses Rahmenwerk ist auf der Website des Unternehmens unter https://www.reroyalties.com/greenbonds verfügbar.

Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2026 oder zu einem oder mehreren anderen vom Unternehmen festgelegten Zeitpunkten erfolgen. Der Abschluss der Privatplatzierung kann in einer oder mehreren Tranchen erfolgen und unterliegt der Genehmigung durch das Unternehmen sowie den behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen kann eine Vermittlerprovision auf den Bruttoerlös aus den Zeichnungen bestimmter Anleger zahlen, die von berechtigten Vermittlern vermittelt wurden; der Bruttoerlös aus den Zeichnungen dieser Anleger macht nur einen Teil des Gesamterlöses der Privatplatzierung aus.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf der Wertpapiere in irgendeiner Jurisdiktion dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Über RE Royalties Ltd.

https://pr.report/ty5s erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet.

Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Projekten in den Bereichen Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Batteriespeicherung, Energieeffizienz und erneuerbares Erdgas in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke und wachsende Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.

Für weitere Informationen

RE Royalties Ltd.

Talia Beckett

VP, Communications and Sustainability

T: (778) 374-2000

E: investor@reroyalties.com

www.reroyalties.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) noch eine andere Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen den Abschluss der Privatplatzierung, die Verwendung des Erlöses und den Erhalt der Genehmigung der Privatplatzierung und sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "schätzen", "annehmen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich zwangsläufig auf zukünftige Ereignisse beziehen. Diese Informationen stellen Vorhersagen dar, und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens und erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und können Aussagen über die Finanzergebnisse des Unternehmens, die zukünftige Finanzlage, das erwartete Wachstum der Cashflows, die Geschäftsstrategie, Budgets, prognostizierte Kosten, prognostizierte Kapitalausgaben, Steuern, Pläne, Ziele, Branchentrends und Wachstumschancen einschließlich Finanzierungen enthalten. Für eine ausführlichere Darstellung aller anwendbaren Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen wird der Leser auf die jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ sowie auf andere bei OTC Markets eingereichte Informationen verwiesen, die über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können.

QUELLE: RE Royalties Ltd.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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