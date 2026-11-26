FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli hat sich der Dax am Donnerstag erholt. Getrieben wurde er von der Kehrtwende, die US-Techwerte tags zuvor im Handelsverlauf geschafft hatten. Diese inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Erholung war auch das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien .

Der deutsche Leitindex beendete den Handel 2,08 Prozent höher mit 25.215,52 Punkten. Die kräftige Erholung des Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - hatte sich noch als Strohfeuer erweisen, dem ein neuer Verkaufsdruck gefolgt war. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht, doch kurz vor seinem jüngsten Tief seit April übernahmen Schnäppchenkäufer dann das Ruder von den Pessimisten.

An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr "Thanksgiving" und handeln nicht, am Freitag findet nur ein verkürzter Handel statt. "Nach den turbulenten Tagen bietet die Pause Anlegern eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen", schrieb Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro.

Der MDax stieg am Donnerstag um 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 brachte es auf ein Plus von gut zwei Prozent.

Die Deutsche Bank machte den Anlegern in ihrem Kapitalmarktausblick Mut für 2027, denn sie traut den Aktienmärkten in Deutschland, der Eurozone und den USA im kommenden Jahr weitere Rekorde zu. "Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch", schrieb Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Privatkundenbank. "Anleger sollten die vorhandenen Chancen nutzen, ihre Portfolios aber so aufstellen, dass sie auch politische und wirtschaftliche Schocks verkraften können." Noltings Dax -Ziel bis Ende 2027 liegt mit 28.800 Punkten aber gut 14 Prozent über aktuellem Niveau.

Zu den Gewinnern im deutschen Leitindex zählten die Papiere des Rüstungskonzerns Rheinmetall, des Chipherstellers Infineon und Siemens Energy . Letztere beiden gelten als Profiteure Künstlicher Intelligenz.

Rheinmetall lädt am Donnerstag und Freitag zu einem Kapitalmarkttag. Am Markt wird erwartet, dass der Rüstungskonzern die mittelfristigen Geschäftsziele nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine stellt.

Infineon und Siemens Energy profitierten von der KI-Erholung - wie auch der Baukonzern Hochtief . Letzterer liefert die Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Bei Hochtief sieht Analyst Luis de Toledo Heras von der Investmentbank Oddo BHF die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität der Entwicklung in diesem Bereich durch den jüngsten Kapitalmarkttag der spanischen Mutter ACS zerstreut. Er sprach für die Hochtief-Aktie eine Kaufempfehlung aus.

Die Papiere der Commerzbank fielen derweil als Verlierer aus dem Rahmen. Die Anleger reagierten verschnupft auf einen etwaigen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Die Unicredit will bei den Frankfurtern so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Dann soll offenbar auch Vorständen der Commerzbank das Vertrauen entzogen werden.

SAP will im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz mindestens 10.000 Stellen abbauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Aktienkurs gab daraufhin einen Teil seiner Gewinne ab; am Ende stand aber immer noch ein Plus von gut 2 Prozent.

In der dritten Reihe fielen Energiekontor um mehr als 7 Prozent auf ein Tief seit 2020. Der Betreiber von Wind- und Solarparks teilte am Nachmittag mit, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zwei Geschäftsberichte des Unternehmens prüft.

Außerhalb der Eurozone stieg der schweizerische SMI Index um gut ein Prozent, der Londoner FTSE 100 legte noch etwas stärker zu./bek/mis

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