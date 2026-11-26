LONDON (dpa-AFX) - Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) plant der Softwarekonzern SAP laut Insidern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Umstrukturierung würde mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.

"SAP überprüft kontinuierlich seine Organisationsstruktur, um sicherzustellen, dass sie auf die Unternehmensstrategie und die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist", zitiert Bloomberg aus einer der Nachrichtenagentur vorliegenden Stellungnahme. Ob ein Stellenabbau geplant sei, wollte der Dax-Konzern demnach nicht sagen.

Ein SAP-Sprecher war für die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX zunächst nicht zu erreichen./mis/stk