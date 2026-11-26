EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.11.2026 / 16:39 CET/CEST

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Frankfurt am Main, den 26. November 2026



Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 23. November 2026 bis einschließlich 24. November 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 735.918 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 23.11.2026 735.157 36,7268 24.11.2026 761 36,4400

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 24. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 30.670.340 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.





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