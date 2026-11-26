Die Hochtief-Aktie findet trotz hervorragender Geschäftszahlen weiterhin keinen nachhaltigen Boden. Vom Rekordhoch bei 554 € im Mai bis zum gestrigen Tief bei 323,60 € summierten sich die Verluste in der Spitze auf rund -42%. Am Donnerstag sorgt eine neue Analystenempfehlung zwar für einen Käuferkonter bis 338 €, doch das Chartbild bleibt angeschlagen. Die in meiner Voranalyse vom 19. November bevorzugte größere Erholung blieb aus. Stattdessen setzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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