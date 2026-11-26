FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli unternimmt der Dax am Donnerstag abermals einen dynamischen Erholungsversuch. Nach der ersten Dreiviertelstunde des Handels lag der deutsche Leitindex mit rund 2 Prozent im Plus bei 25.191 Punkten. Technologiewerte übernahmen die Führungsrolle, der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology erholte sich um fast 2,5 Prozent nach seinem Tief seit April am Vortag.

Die jüngste Gegenbewegung im Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht und der Auswahlindex Nasdaq 100 fiel wieder auf sein jüngstes Tief seit April zu.

Anleger hatten mit Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms, steigenden Finanzierungskosten und erneuten Zollrisiken zu kämpfen, so die Experten der Commerzbank. Plötzlich seien jedoch Schnäppchenkäufer aufgetaucht.

Letztlich maskierten moderate Kursveränderungen in den US-Indizes die großen Schwünge im Tagesverlauf. Denn der Nasdaq 100 hatte fast fünf Prozent verloren, bevor er den Abschlag letztlich auf 0,6 Prozent reduzierte.

Der Halbleiter-Index SOX mit vielen KI-Werten dämmte seinen Rutsch nach zwischenzeitlich gut 8 Prozent Minus und neuem Zwischentief sogar noch deutlicher ein. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr Thanksgiving und handeln nicht.

Der MDax stieg am Donnerstagmorgen um 1,9 Prozent auf 29.134 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um etwa 2 Prozent.

In Asien wehte der US-Aufschwung für die Tech-Branche eher als laues Lüftchen, wie gerade recht schmale Gewinne im südkoreanischen Kospi zeigen. Im Dax erging es für den Chiphersteller Infineon, Siemens Energy und den Baukonzern Hochtief besser. Letztere liefern die Infrastruktur für KI-Rechenzentren.

Bei Hochtief sieht Analyst Luis de Toledo Heras von der Investmentbank Oddo BHF die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität der Entwicklung in diesem Bereich durch den jüngsten Kapitalmarkttag der spanischen Mutter ACS zerstreut. Er sprach für die Aktie des Bauunternehmens eine Kaufempfehlung mit einem deutlich über dem aktuell liegenden Kursniveau aus.

Anteile des Rüstungskonzerns Rheinmetall bleiben derweil auf Erholungskurs. Die Düsseldorfer halten am Donnerstag und Freitag ihren Kapitalmarkttag ab. Am Markt wird erwartet, dass sie ihre mittelfristigen Ziele nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine stellen./ag/zb

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