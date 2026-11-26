© Foto: Arne Dedert - dpaDer DAX dürfte nach dem Rutsch unter 25.000 Punkte laut IG rund 2 Prozent erholt starten, die Wall Street ruht an Thanksgiving. Zölle, Inflation und Ölpreis bremsen, Rheinmetall steht vor dem Kapitalmarkttag.
Enthaltene Werte: DE0006231004,JP3436100006,US7960502018,JP3571400005,JP3122400009,DE0008469008,US2605661048,EU0009658145,US6311011026,JP9010C00002,US78378X1072,XC0009677409,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020016,HK0000004322,XC0007924514,CNM0000001Y0,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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