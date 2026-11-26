Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Robuste Lieferketten sind essenziell für die Wirtschaft. Ein fehlender Rohstoff kann eine ganze Produktion ausbremsen. Das trifft insbesondere auf kritische Rohstoffe zu, wo sich geopolitische Spannungen nochmals stärker auswirken. Ein Beispiel dafür ist Antimon, welches große Bedeutung für strategische Industrie- und Verteidigungsanwendungen besitzt. Antimony Resources will mit seinem kanadischen Projekt Bald Hill eine zusätzliche Versorgungsquelle in Kanada erschließen. Hochgradige Bohrergebnisse und frisches Kapital prägen den Newsflow der stark gebeutelten Aktie. Der nächste Meilenstein ist die erste Ressourcenschätzung. Die Analysten von GBC trauen der Aktie bis Ende 2027 mehr als eine Verzehnfachung zu. Aber auch bei den großen Industrieplayern wie Renk oder Infineon ergeben sich laut Einschätzung der Experten nach den Kursrückgängen wieder Chancen. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Enthaltene Werte: CA0369271014,DE000RENK730,DE0006231004

Den vollständigen Artikel lesen ...