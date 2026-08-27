DÜSSELDORF, 27. August 2026 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse ordnungsgemäß gefasst. Der vollständige Wortlaut aller Beschlüsse war in der im Juli 2026 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2026 an die Aktionäre enthalten und ist zusammen mit den vollständigen Abstimmungsergebnissen unter https://cliqdigital.com/investors/news-eventsinvestors-news_events-agm verfügbar.

An der Hauptversammlung nahmen Aktionäre teil, die 65,16 % des gesamten ausgegebenen Grundkapitals und 65,16 % des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals (d. h. ausgegebenes Grundkapital abzüglich eigener Aktien) vertraten.

Die folgenden Tagesordnungspunkte (TOP) wurden jeweils mit mehr als 94 % der gültig abgegebenen Stimmen bzw. des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals beschlossen:

Beschlussfassung Ja-Stimmen in % TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2.900.080 99,56 TOP 3. Entlastung des Vorstands 2.693.982 96,37 TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats 2.790.385 96,48 TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers 2.825.850 97,01 TOP 6. Aufhebung der Aktienoptionsprogramme 2020 und 2022 sowie der zugehörigen bedingten Kapitalia 2.901.860 99,64 TOP 7. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten sowie Bedingtes Kapital 2026/I 2.813.663 96,61 TOP 8.1. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 2.756.828 94,63 TOP 8.2. Ordentliche Kapitalherabsetzung 2.756.762 94,63 TOP 8.3. Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2026/I 2.754.568 94,56 TOP 9. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und Schaffung des Genehmigten Kapitals 2026 2.753.286 94,51

Dividende

Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 0,04 € je dividendenberechtigter Aktie beschlossen (Tagesordnungspunkt 2). Bei 4.470.614 dividendenberechtigten Aktien entspricht dies einer Gesamtausschüttung von 178.824,56 €. Der Dividendenzeitplan sieht wie folgt aus:

- Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 28. August 2026

- Stich-/Record-Tag: Montag, 31. August 2026

- Auszahlung: Dienstag, 1. September 2026

Der verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG nach Dividendenausschüttung wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.

Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris.

CLIQ Digital ist im Basic Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A35JS40, WKN: A35JS4). Der Freiverkehr ist kein organisierter Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).

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