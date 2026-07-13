© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIYaskawa und SoftBank melden einen Fortschritt bei Physischer KI. Roboter sollen künftig auch schwer greifbare Materialien zuverlässig handhaben können.Yaskawa Electric und SoftBank haben ein gemeinsames System für sogenannte Physische KI erfolgreich getestet. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Industrieroboter auch verformbare Materialien wie Kabelbäume zuverlässig greifen und bewegen können. Nach Angaben beider Unternehmen verlief die Validierung erfolgreich. Die Lösung kombiniert den KI-Roboter MOTOMAN NEXT von Yaskawa mit der von SoftBank entwickelten Entwicklungsplattform "AI Data Center GPU Cloud". Dadurch soll sich der gesamte Entwicklungsprozess deutlich beschleunigen. Das reicht von …
Enthaltene Werte: US67066G1040,JP3436100006,JP3932000007Den vollständigen Artikel lesen
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