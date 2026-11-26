|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ANGLO ASIAN MINING PLC
|GB00B0C18177
|0,06 GBP
|EUR
|ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS
|TRAASELS91H2
|0,4276 TRY
|EUR
|BANK OF MONTREAL
|CA0636711016
|1,71 CAD
|EUR
|BRIQ PROPERTIES REIC
|GRS517003000
|-
|EUR
|DENSO CORPORATION ADR
|US24872B1008
|0,0014 USD
|EUR
|DENSO CORPORATION ADR
|US24872B1008
|0,2309 USD
|EUR
|GRUPA KAPITALOWA IMMOBILE SA
|PLMAKRM00019
|0,13 PLN
|EUR
|HAYS PLC
|GB0004161021
|0,0029 GBP
|EUR
|JD WETHERSPOON PLC
|GB0001638955
|0,08 GBP
|EUR
|KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
|BMG5320C1082
|0,2207 HKD
|EUR
|KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
|BMG5320C1082
|0,0281 USD
|EUR
|QUALISYS HOLDING AB
|SE0023837091
|1,5 SEK
|EUR
|TOYOTA MOTOR CORPORATION
|JP3633400001
|50 JPY
|EUR
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