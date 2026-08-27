The following instruments on XETRA do have their first trading 27.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.08.2026
Aktien
1 US0345221024 Andritz AG ADR
2 US40052Q1058 Grupo de Inversiones Suramericana S.A. ADR
3 JE00BNG2DL20 Acceler8 Ventures PLC
4 GB00B2NDK989 Young and Co.'s Brewery PLC
5 JP3491920009 Dynamic Map Platform Co. Ltd.
6 AU0000487159 Global Gold Mining Ltd.
7 US67010L2097 Novonix Ltd. ADR
8 US98957E1064 Zerostack Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
2 XS3484368XXX Koninklijke Philips N.V.
3 XS3478185XXX Nippon Life Insurance Co.
4 DE000A4EZXXX TRATON Finance Luxembourg S.A.
5 SK4000030XXX Vseobecná Úverová Banka AS
6 XS3485517XXX Eastern Power Networks PLC
7 AU3CB0339XXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
8 DE000A383XXX BSK 1818 AG
9 DE000A383XXX BSK 1818 AG
10 XS3485519XXX Caterpillar Financial Services Corp.
11 XS3484273XXX Caterpillar Financial Services Corp.
12 DE000A2YNXXX ING-DiBa AG
13 CA68334ZAXXX Ontario, Provinz
14 CH1581468XXX Zürich, Kanton
15 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
16 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
17 US05637BAXXX Backblaze Inc.
18 DE000A5H3XXX Berlin, Land
19 XS3465646XXX Korea Housing Finance Corp. [KHFC]
20 FR001401AXXX La Mondiale
21 XS3457412XXX TenneT GmbH & Co. KG
22 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
23 XS3457412XXX TenneT GmbH & Co. KG
24 XS3415243XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
25 US4581X0FXXX Inter-American Development Bank
26 DE000A460XXX Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
27 IE000XGYMXXX iShares $ EM Bond UCITS ETF
28 LU3138596XXX Ossiam SHILLER BARCLAYS CAPE US Market Neutral UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.08.2026
Aktien
1 US0345221024 Andritz AG ADR
2 US40052Q1058 Grupo de Inversiones Suramericana S.A. ADR
3 JE00BNG2DL20 Acceler8 Ventures PLC
4 GB00B2NDK989 Young and Co.'s Brewery PLC
5 JP3491920009 Dynamic Map Platform Co. Ltd.
6 AU0000487159 Global Gold Mining Ltd.
7 US67010L2097 Novonix Ltd. ADR
8 US98957E1064 Zerostack Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
2 XS3484368XXX Koninklijke Philips N.V.
3 XS3478185XXX Nippon Life Insurance Co.
4 DE000A4EZXXX TRATON Finance Luxembourg S.A.
5 SK4000030XXX Vseobecná Úverová Banka AS
6 XS3485517XXX Eastern Power Networks PLC
7 AU3CB0339XXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
8 DE000A383XXX BSK 1818 AG
9 DE000A383XXX BSK 1818 AG
10 XS3485519XXX Caterpillar Financial Services Corp.
11 XS3484273XXX Caterpillar Financial Services Corp.
12 DE000A2YNXXX ING-DiBa AG
13 CA68334ZAXXX Ontario, Provinz
14 CH1581468XXX Zürich, Kanton
15 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
16 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
17 US05637BAXXX Backblaze Inc.
18 DE000A5H3XXX Berlin, Land
19 XS3465646XXX Korea Housing Finance Corp. [KHFC]
20 FR001401AXXX La Mondiale
21 XS3457412XXX TenneT GmbH & Co. KG
22 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC
23 XS3457412XXX TenneT GmbH & Co. KG
24 XS3415243XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
25 US4581X0FXXX Inter-American Development Bank
26 DE000A460XXX Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
27 IE000XGYMXXX iShares $ EM Bond UCITS ETF
28 LU3138596XXX Ossiam SHILLER BARCLAYS CAPE US Market Neutral UCITS ETF
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