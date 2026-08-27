The following instruments on XETRA do have their first trading 27.08.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.08.2026Aktien1 US0345221024 Andritz AG ADR2 US40052Q1058 Grupo de Inversiones Suramericana S.A. ADR3 JE00BNG2DL20 Acceler8 Ventures PLC4 GB00B2NDK989 Young and Co.'s Brewery PLC5 JP3491920009 Dynamic Map Platform Co. Ltd.6 AU0000487159 Global Gold Mining Ltd.7 US67010L2097 Novonix Ltd. ADR8 US98957E1064 Zerostack Corp.Anleihen/ETF1 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC2 XS3484368XXX Koninklijke Philips N.V.3 XS3478185XXX Nippon Life Insurance Co.4 DE000A4EZXXX TRATON Finance Luxembourg S.A.5 SK4000030XXX Vseobecná Úverová Banka AS6 XS3485517XXX Eastern Power Networks PLC7 AU3CB0339XXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.8 DE000A383XXX BSK 1818 AG9 DE000A383XXX BSK 1818 AG10 XS3485519XXX Caterpillar Financial Services Corp.11 XS3484273XXX Caterpillar Financial Services Corp.12 DE000A2YNXXX ING-DiBa AG13 CA68334ZAXXX Ontario, Provinz14 CH1581468XXX Zürich, Kanton15 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC16 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC17 US05637BAXXX Backblaze Inc.18 DE000A5H3XXX Berlin, Land19 XS3465646XXX Korea Housing Finance Corp. [KHFC]20 FR001401AXXX La Mondiale21 XS3457412XXX TenneT GmbH & Co. KG22 XS3484302XXX AstraZeneca Finance LLC23 XS3457412XXX TenneT GmbH & Co. KG24 XS3415243XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.25 US4581X0FXXX Inter-American Development Bank26 DE000A460XXX Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)27 IE000XGYMXXX iShares $ EM Bond UCITS ETF28 LU3138596XXX Ossiam SHILLER BARCLAYS CAPE US Market Neutral UCITS ETF