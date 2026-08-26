Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000MTC4 MetalsTech Ltd. 26.08.2026 AU0000487XXX MetalsTech Ltd. 27.08.2026 Tausch 1:1
CA98956L1013 Zerostack Corp. 26.08.2026 US98957E1XXX Zerostack Corp. 27.08.2026 Tausch 1:1
US67010L1008 Novonix Ltd. 26.08.2026 US67010L2XXX Novonix Ltd. 27.08.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000MTC4 MetalsTech Ltd. 26.08.2026 AU0000487XXX MetalsTech Ltd. 27.08.2026 Tausch 1:1
CA98956L1013 Zerostack Corp. 26.08.2026 US98957E1XXX Zerostack Corp. 27.08.2026 Tausch 1:1
US67010L1008 Novonix Ltd. 26.08.2026 US67010L2XXX Novonix Ltd. 27.08.2026 Tausch 10:1
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