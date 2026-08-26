The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.08.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2026
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ISIN Name
AU000000MTC4 METALSTECH LTD
CA98956L1013 ZEROSTACK CORP. DL 1
SE0001338039 LASERNET GROUP AB
US67010L1008 NOVONIX LTD SP.ADS/4
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2026
.
ISIN Name
AU000000MTC4 METALSTECH LTD
CA98956L1013 ZEROSTACK CORP. DL 1
SE0001338039 LASERNET GROUP AB
US67010L1008 NOVONIX LTD SP.ADS/4
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