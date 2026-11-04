© Foto: wO-GeminiDer Wahlsieg der Demokraten verändert die Spielregeln an der Börse. Solaraktien schießen nach oben, auch Europas Industrie hofft auf Entlastung. Welche Unternehmen kurz- und langfristig profitieren könnten.
Enthaltene Werte: US0378331005,DE0005190003,US17275R1023,DE0005439004,DE0007100000,DE0005773303,US60855R1005,DE000A0D6554,US74762E1029,US15135B1017,US7561091049,FR0000121972,US9139031002,DE0007664039,US0320951017,US3364331070,DE000A0DJ6J9,US40412C1018,US65339F1012,US74340W1036,US29355A1079,IE00B8KQN827,DK0060094928,US86771W1053,DE000ENER6Y0,DE0007236101,DK0061539921Den vollständigen Artikel lesen
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