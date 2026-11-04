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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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04.11.26 | 18:43
313,95 Euro
+5,85 % +17,35
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USA Industrie 30
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APPLE INC Chart 1 Jahr
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APPLE INC 5-Tage-Chart
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314,00314,2018:43
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5-Tage-Chart
AMPHENOL
AMPHENOL CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMPHENOL CORPORATION70,40-6,41 %
APPLE INC313,95+5,85 %
BMW AG61,08+5,67 %
CENTENE CORPORATION65,60+8,79 %
CISCO SYSTEMS INC91,18-0,82 %
CONTINENTAL AG70,70+5,62 %
EATON CORPORATION PLC316,40-9,60 %
ENPHASE ENERGY INC28,825+6,01 %
FIRST SOLAR INC177,00+6,50 %
FRAPORT AG67,50+2,20 %
HCA HEALTHCARE INC430,50+3,02 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG42,450+4,87 %
MOLINA HEALTHCARE INC199,80+7,54 %
NEXTERA ENERGY INC78,75+4,51 %
NORDEX SE41,020+5,29 %
ORSTED A/S18,940+4,58 %
PROLOGIS INC114,85-0,43 %
QUANTA SERVICES INC512,40-12,74 %
REALTY INCOME CORPORATION52,55+2,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE231,45-3,40 %
SIEMENS AG275,50+2,13 %
SIEMENS ENERGY AG119,86-7,64 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG54,85+7,55 %
SUNRUN INC8,140+4,76 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC173,00+9,49 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S27,390+4,74 %
VOLKSWAGEN AG VZ71,32+3,87 %
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