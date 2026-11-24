Datum der Anmeldung: 20.11.2026 Aktenzeichen: B13-76/26 Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft, München; mittelbarer Erwerb der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Lauterbach GmbH, die Lauterbach Engineering GmbH & Co. KG und die Lauterbach Management GmbH, alle Höhenkirchen-Siegertsbrunn Produktmärkte: Automatisierte Testtools, Automatisierte Tools zur Softwarequalitätssicherung

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