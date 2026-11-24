Datum der Anmeldung:
20.11.2026
Aktenzeichen:
B13-76/26
Unternehmen:
Siemens Aktiengesellschaft, München; mittelbarer Erwerb der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Lauterbach GmbH, die Lauterbach Engineering GmbH & Co. KG und die Lauterbach Management GmbH, alle Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Produktmärkte:
Automatisierte Testtools, Automatisierte Tools zur Softwarequalitätssicherung
20.11.2026
Aktenzeichen:
B13-76/26
Unternehmen:
Siemens Aktiengesellschaft, München; mittelbarer Erwerb der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Lauterbach GmbH, die Lauterbach Engineering GmbH & Co. KG und die Lauterbach Management GmbH, alle Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Produktmärkte:
Automatisierte Testtools, Automatisierte Tools zur Softwarequalitätssicherung
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