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Die Modernisierung der europäischen Zugflotten tritt in eine neue Phase ein. Am 13. November 2026 gab Siemens (ISIN: DE0007236101) bekannt, die Lieferung von insgesamt 294 Desiro-ML-Cityjet-Zügen an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erfolgreich abgeschlossen zu haben. Damit ist die größte Nah- und Regionalverkehrsflotte in der Geschichte des Bahnbetreibers vollständig. Die technologische Weiterentwicklung dieser Fahrzeuge geht jedoch weiter. Die gesamte Flotte wird mit dem europäischen Zugsteuerungssystem ETCS nachgerüstet, wobei der Abschluss der Arbeiten für 2028 vorgesehen ist. Das Programm verdeutlicht einen wichtigen Trend in der Bahnindustrie: Die digitale Modernisierung beschränkt sich zunehmend nicht mehr auf den Kauf neuer Schienenfahrzeuge, sondern umfasst auch die technische Aufrüstung bereits eingesetzter Züge. Rail Vision (ISIN: IL0011475949) adressiert einen weiteren Bereich dieser Entwicklung mit KI-gestützten Wahrnehmungssystemen, die Lokomotivflotten um zusätzliche Sicherheitsfunktionen und Möglichkeiten zur Erfassung des Betriebsumfelds erweitern sollen.

Siemens schließt umfangreiche ÖBB-Lieferung ab und setzt digitale Modernisierung fort

Mit der Übergabe des 294. Desiro ML Cityjet am Wiener Hauptbahnhof wurde ein langfristiges Beschaffungsprogramm zwischen Siemens Mobility und den ÖBB abgeschlossen. Nach Angaben von Siemens wurden sämtliche Fahrzeuge termingerecht ausgeliefert, einige sogar deutlich vor den vertraglich vereinbarten Lieferterminen. Insgesamt 273 Züge wurden im Rahmen einer Fertigungskooperation zwischen Siemens Mobility und ÖBB Technische Services in Österreich hergestellt. Das Programm umfasste 898 Einzelwagen und mehr als eine Million Fertigungsstunden. Die Fahrzeuge sind inzwischen in unterschiedlichen Konfigurationen im österreichischen Nah- und Regionalverkehr im Einsatz. Die nächste Phase ist besonders für den breiteren Bahntechnologiemarkt von Bedeutung. Siemens zufolge wird die gesamte Desiro-ML-Flotte derzeit mit ETCS nachgerüstet. Der Abschluss des Programms ist für 2028 vorgesehen. ETCS ermöglicht die digitale Überwachung sicherheitsrelevanter Betriebsparameter, darunter zulässige Geschwindigkeiten und freigegebene Zugbewegungen, und unterstützt gleichzeitig die Interoperabilität zwischen europäischen Eisenbahnnetzen. Das Nachrüstprogramm verdeutlicht, wie Bahnbetreiber über die gesamte Betriebsdauer ihrer Fahrzeuge hinweg in deren technologische Leistungsfähigkeit investieren. Statt sich ausschließlich auf die Beschaffung neuer Züge zu verlassen, können Betreiber durch gezielte Modernisierungsprogramme zusätzliche Sicherheits- und Steuerungsfunktionen einführen.

Digitale Flottennachrüstung schafft Möglichkeiten über die klassische Zugsteuerung hinaus

Digitale Modernisierungen betreffen zunehmend auch die fahrzeugseitigen Technologien der Bahnbetreiber. Herkömmliche Zugsteuerungssysteme überwachen definierte Betriebsparameter, ermöglichen jedoch nicht zwangsläufig eine visuelle Echtzeiterfassung unerwarteter Hindernisse im unmittelbaren Gleisumfeld. Personen, Straßenfahrzeuge, herabgefallene Gegenstände und andere Gefahren erfordern zusätzliche Wahrnehmungsfunktionen, welche die bestehenden Signal- und Zugsteuerungssysteme ergänzen. Diese Unterscheidung ist besonders wichtig, da Bahnbetreiber zunehmend Möglichkeiten für eine stärkere Automatisierung und weiterentwickelte Sicherheitsfunktionen untersuchen. Elektrooptische Sensoren und künstliche Intelligenz ermöglichen die Hinderniserkennung in Echtzeit, liefern Informationen über das tatsächliche Gleisumfeld und unterstützen dadurch die frühzeitige Erkennung potenzieller Gefahren sowie betriebliche Entscheidungen. Für Betreiber großer Lokomotivflotten kann die Einführung solcher Funktionen durch modulare fahrzeugseitige Systeme einen praktikablen Weg zur technologischen Modernisierung eröffnen, ohne komplette Fahrzeuge ersetzen zu müssen. Genau diesen Bereich adressiert Rail Vision mit seiner KI-gestützten Wahrnehmungstechnologie für den Schienenverkehr.

Rail Vision entwickelt KI-Wahrnehmungssysteme für Hauptstrecken und Rangierbahnhöfe

Rail Vision hat ein Portfolio von Wahrnehmungstechnologien für unterschiedliche Betriebsumgebungen entwickelt. Das System TrackScout ist für den Güter- und Personenverkehr auf Hauptstrecken konzipiert und kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit unternehmenseigenen Deep-Learning-Algorithmen, um potenzielle Gefahren auf und neben Eisenbahngleisen in Echtzeit zu erkennen und zu klassifizieren. TrackScout kann Hindernisse aus Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erfassen, darunter Menschen, Tiere, Straßenfahrzeuge, Schienenfahrzeuge und andere Objekte im Gleisumfeld. Das System ist für den Einsatz unter schwierigen Wetter- und Sichtbedingungen ausgelegt und stellt visuelle sowie akustische Warnmeldungen bereit, die das Betriebspersonal bei der Erkennung potenzieller Gefahren unterstützen. Für industrielle Rangier- und Güterbahnhöfe bietet Rail Vision die Lösungen YardFlow und YardFlow Flex mit Erkennungsentfernungen von bis zu 200 Metern an. Diese Systeme sind auf die besonderen Anforderungen von Rangierarbeiten zugeschnitten, einschließlich der Erkennung von Weichenstellungen und potenziellen seitlichen Kollisionsrisiken. Über Echtzeitwarnungen für das Fahrpersonal hinaus verfügen die Systeme über eine optionale Bremsschnittstelle, die direkt mit bestehenden Lokomotivsteuerungssystemen verbunden werden kann. Reagiert das Betriebspersonal nicht auf eine kritische Warnmeldung, kann eine automatische Notbremsung ausgelöst werden, sofern die entsprechende technische Integration vorhanden ist. Videoaufzeichnungen und betriebliche Analysefunktionen unterstützen darüber hinaus das Flottenmanagement und die Untersuchung von Zwischenfällen. Zusammen positionieren diese Technologien Rail Vision sowohl für Anwendungen auf Hauptstrecken als auch in Rangierbahnhöfen. Ihre modulare Architektur soll die Integration in unterschiedliche Lokomotivumgebungen ermöglichen, wobei die jeweiligen technischen Anforderungen der einzelnen Installation berücksichtigt werden müssen.

Berkshire-Hathaway-Tochter Railserve integriert Rail Vision in Sicherheitsplattform für Rangierbahnhöfe

Die Technologie von Rail Vision ist bereits Bestandteil einer kommerziell eingeführten Sicherheitsplattform für den Schienenverkehr. Im Juni 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass seine Wahrnehmungstechnologie für Rangierbahnhöfe, die heute unter dem Namen YardFlow Flex vermarktet wird, in YardGUARD integriert wurde, die Sicherheitsplattform des amerikanischen Rangierdienstleisters Railserve. Railserve gehört zu Marmon Rail und damit zum Unternehmensverbund von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026). Die Technologie von Rail Vision bildet einen zentralen Bestandteil von WatchGUARD, einer Komponente der kommerziell eingeführten YardGUARD-Plattform. WatchGUARD wurde entwickelt, um potenzielle Hindernisse zu erkennen und das Betriebspersonal in Echtzeit vor Gefahren im unmittelbaren Umfeld zu warnen. Bei entsprechender Integration in Lokomotivsteuerungssysteme kann die Technologie auch automatische Bremsfunktionen unterstützen. Die übergeordnete YardGUARD-Plattform kombiniert diese Wahrnehmungsfunktionen mit zusätzlichen Sicherheits- und Kommunikationsfunktionen. Die Integration bei Railserve demonstriert die kommerzielle Anwendbarkeit der Technologie von Rail Vision im industriellen Rangierbetrieb. Gleichzeitig bietet sie dem Unternehmen eine kommerzielle Referenz für den weiteren Ausbau seiner Präsenz auf dem nordamerikanischen Eisenbahnmarkt. Während YardFlow und YardFlow Flex auf Anwendungen in Rangierbahnhöfen ausgerichtet sind, adressiert TrackScout die Anforderungen des Güter- und Personenverkehrs auf Hauptstrecken. Dadurch kann Rail Vision Geschäftsmöglichkeiten in beiden Segmenten verfolgen.

Erfolgreiche US-Testphase unterstützt weitere Bewertungen für den Hauptstreckenverkehr

Rail Vision hat auch im nordamerikanischen Hauptstreckenverkehr weitere Fortschritte erzielt. Am 10. November 2026 gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der Testphase seines TrackScout-Systems im Rahmen des Technology Roadmap Program der Association of American Railroads (AAR) bekannt. Die Bewertung erfolgte innerhalb des Programms Train Control, Communications, and Operations unter der Leitung von MxV Rail, einer Tochtergesellschaft der AAR. Das Programm befasst sich mit Technologien für sogenannte Restricted Speed Enforcement-Systeme, die einen sicheren Bahnbetrieb bei eingeschränkten Geschwindigkeiten unterstützen sollen. Diese Anwendungen sind insbesondere für die betrieblichen Anforderungen der nordamerikanischen Güterbahnindustrie relevant, einschließlich der großen Class-I-Eisenbahngesellschaften. Der erfolgreiche Abschluss dieser Phase bestätigt die technische Einsatzbereitschaft von TrackScout für weitere Bewertungen im Rahmen nordamerikanischer Eisenbahnstandards. Zusammen mit der kommerziellen Integration bei Railserve stärkt die abgeschlossene Testphase die Positionierung von Rail Vision in unterschiedlichen Bereichen der amerikanischen Eisenbahnindustrie. Beide Entwicklungen stehen für sich ergänzende Phasen der Markterschließung: eine bestehende kommerzielle Anwendung im Rangierbahnhofbetrieb und weitere Möglichkeiten zur technischen Bewertung von Anwendungen auf Hauptstrecken.

Digitale Flottenmodernisierung eröffnet neue kommerzielle Möglichkeiten

Die abgeschlossene Lieferung der 294 ÖBB-Züge durch Siemens und das laufende ETCS-Nachrüstprogramm verdeutlichen, dass digitale Modernisierungen zu einem festen Bestandteil des langfristigen Flottenmanagements im Schienenverkehr werden. Moderne Zugsteuerungssysteme und KI-gestützte Wahrnehmungstechnologien erfüllen unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Anforderungen. Während etablierte Bahntechnologieanbieter fortschrittliche Signal- und Steuerungssysteme entwickeln und implementieren, konzentriert sich Rail Vision darauf, mithilfe KI-gestützter Hinderniserkennung Echtzeitinformationen über das Gleisumfeld bereitzustellen. Für Rail Vision (ISIN: IL0011475949) schafft der übergeordnete Trend zur digitalen Flottenmodernisierung zusätzliche Möglichkeiten, seine Wahrnehmungstechnologie im Bahnbetrieb einzusetzen. Das Unternehmen verfügt durch Railserve bereits über eine kommerziell integrierte Lösung, während die erfolgreiche US-Testphase einen wichtigen Schritt bei seiner Zusammenarbeit mit der nordamerikanischen Güterbahnindustrie markiert und die Entwicklung von Leistungsstandards für automatisierte Bahnsicherheit unterstützt. Mit seinem Produktportfolio aus TrackScout, YardFlow und YardFlow Flex strebt Rail Vision an, seine internationale Präsenz durch weitere Pilotbewertungen, Kundeninstallationen und kommerzielle Partnerschaften auszubauen. Da Bahnbetreiber ihre bestehenden Flotten weiter modernisieren und in fortschrittlichere Sicherheitsfunktionen investieren, könnten KI-gestützte Wahrnehmungssysteme künftig zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil neuer Bahntechnologieprogramme werden.

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Quellen

Siemens Mobility - Die größte Nah- und Regionalverkehrsflotte der ÖBB ist vollständig: 294 Desiro ML Cityjets, 13. November 2026

https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/die-groesste-nah-und-regionalverkehrsflotte-der-oebb-ist-vollstaendig-294-desiro

Rail Vision - Erfolgreicher Abschluss der US-Testphase im AAR-Technologieprogramm, 10. November 2026

https://railvision.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/rail-vision-successfully-completes-us-rail-industry-testing

Rail Vision - Integration in Railserves kommerziell eingeführte YardGUARD-Plattform, 3. Juni 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision - Einführung der Produktbezeichnungen TrackScout und YardFlow Flex, 9. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Markteinführung von YardFlow, 17. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

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