Wenn ich morgens hier in New York meinen Filterkaffee trinke und das "Wall Street Journal" lese, schaue ich natürlich immer zuerst, was bei Berkshire Hathaway passiert. Die Holding von Warren Buffett ist für uns Value-Investoren schließlich so etwas wie der heilige Gral. Doch die Zeiten ändern sich, auch in Omaha. Warren Buffett hat das operative Ruder und die großen Portfolio-Entscheidungen längst an seinen Nachfolger Greg Abel übergeben. Und der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.