Wenn ich morgens hier in New York meinen Filterkaffee trinke und das "Wall Street Journal" lese, schaue ich natürlich immer zuerst, was bei Berkshire Hathaway passiert. Die Holding von Warren Buffett ist für uns Value-Investoren schließlich so etwas wie der heilige Gral. Doch die Zeiten ändern sich, auch in Omaha. Warren Buffett hat das operative Ruder und die großen Portfolio-Entscheidungen längst an seinen Nachfolger Greg Abel übergeben. Und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer