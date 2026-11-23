|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABBVIE INC CDR
|CA00288K1084
|0,2391 CAD
|EUR
|APA CORPORATION
|US03743Q1085
|0,25 USD
|EUR
|ARROWMARK FINANCIAL CORP
|US8617801043
|0,15 USD
|0,1367 EUR
|ATEA ASA
|NO0004822503
|3,75 NOK
|EUR
|ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR
|US04965M1062
|0,51 USD
|0,4649 EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,09 USD
|0,082 EUR
|CHAGEE HOLDINGS LTD ADR
|US15743P1049
|1,95 USD
|1,7778 EUR
|CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
|CNE1000002R0
|0,98 CNY
|EUR
|CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
|CNE1000002R0
|1,139 HKD
|EUR
|GREEN TEA GROUP LTD
|KYG4102B1077
|0,3 HKD
|EUR
|JANUS LIVING INC
|US4710241096
|0,0475 USD
|EUR
|KEPPEL DC REIT
|SG1AF6000009
|0,0226 SGD
|EUR
|KNOWIT AB
|SE0000421273
|1,25 SEK
|EUR
|MONDADORI EDITORE SPA
|IT0001469383
|-
|0,077 EUR
|NATIONAL BANKSHARES INC
|US6348651091
|0,78 USD
|0,7111 EUR
|PETROLEO BRASILEIRO SA
|BRPETRACNOR9
|1,3481 BRL
|EUR
|SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC
|US8313491057
|1,57 USD
|1,4314 EUR
|SMITHS GROUP PLC
|GB00B1WY2338
|0,335 GBP
|EUR
|TELIA COMPANY AB ADR
|US87960M2052
|0,1018 USD
|EUR
|TENARIS SA
|LU2598331598
|0,59 USD
|0,5379 EUR
|TRACTOR SUPPLY COMPANY
|US8923561067
|0,24 USD
|0,2188 EUR
|UPM-KYMMENE OYJ ADR
|US9154362084
|0,8845 USD
|EUR
|VIATRIS INC
|US92556V1061
|0,12 USD
|0,1094 EUR
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