|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMERICA MOVIL SAB DE CV
|MX01AM050019
|0,27 MXN
|EUR
|AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR
|US02390A1016
|0,014 USD
|EUR
|AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI SPA
|IT0005439861
|-
|EUR
|EVISO SPA
|IT0005430936
|-
|EUR
|JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMEN ...
|HK0001188587
|1,87 HKD
|EUR
|KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED
|AU000000KCN1
|0,1 AUD
|EUR
|PLUS500 LTD
|IL0011284465
|0,9099 GBP
|EUR
|PLUS500 LTD
|IL0011284465
|0,9064 GBP
|EUR
|PLUS500 LTD
|IL0011284465
|0,908 GBP
|EUR
|PLUS500 LTD
|IL0011284465
|0,9068 GBP
|EUR
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