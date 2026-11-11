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Mittwoch, 11.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Nach dem KI-Boom kommt Quantum: Warum Anleger jetzt auf Delta Gold schauen
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WKN: A1W3GY | ISIN: IL0011284465 | Ticker-Symbol: P55
Tradegate
10.11.26 | 14:26
40,000 Euro
-0,05 % -0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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PLUS500 LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PLUS500 LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
39,96040,24007:41
40,00040,28007:38
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICA MOVIL
AMERICA MOVIL SAB DE CV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICA MOVIL SAB DE CV1,3000,00 %
AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI SPA5,2000,00 %
EVISO SPA7,9900,00 %
JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT LTD4,2200,00 %
KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED2,582-2,42 %
PLUS500 LTD40,000-0,05 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.