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Die 0,61-CAD-Uranaktie, die den Giganten hinterherjagt
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WKN: 753718 | ISIN: US98956P1021 | Ticker-Symbol: ZIM
Tradegate
24.06.26 | 17:56
78,66 Euro
-1,38 % -1,10
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
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ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ALLGAEUER BRAUHAUS
ALLGAEUER BRAUHAUS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLGAEUER BRAUHAUS AG820,000,00 %
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC28,240-1,74 %
DELFINGROUP AS1,4400,00 %
FINANCIERE MONCEY SA128,000,00 %
GESCO SE13,7500,00 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA5,560+0,80 %
INVITATION HOMES INC26,2000,00 %
JERSEY ELECTRICITY PLC5,1000,00 %
NORCROS PLC3,4200,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC152,98-2,83 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY45,600-0,87 %
PREMIER FOODS PLC2,3000,00 %
SCHULTE-SCHLAGBAUM AG276,000,00 %
SERABI GOLD PLC3,2000,00 %
TATTON ASSET MANAGEMENT PLC8,0000,00 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC3,9000,00 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC15,390-0,13 %
VAIL RESORTS INC124,000,00 %
W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC1,2100,00 %
WABERERS INTERNATIONAL NYRT13,7500,00 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC78,66-1,38 %
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