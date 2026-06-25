|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLGAEUER BRAUHAUS AG
|DE0005035505
|-
|2 EUR
|BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC
|US1200761047
|0,23 USD
|0,2025 EUR
|CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ADR
|US12591J2078
|0,0767 USD
|0,0675 EUR
|DELFINGROUP AS
|LV0000101806
|-
|0,0308 EUR
|FINANCIERE MONCEY SA
|FR001400SU99
|-
|0,28 EUR
|GESCO SE
|DE000A1K0201
|-
|0,2 EUR
|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU ...
|ES0177542018
|-
|0,05 EUR
|INVITATION HOMES INC
|US46187W1071
|0,3 USD
|0,2641 EUR
|JERSEY ELECTRICITY PLC
|JE00B43SP147
|0,0926 GBP
|0,1073 EUR
|NORCROS PLC
|GB00BYYJL418
|0,076 GBP
|0,0881 EUR
|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
|US7181721090
|1,323 USD
|1,1649 EUR
|PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY
|US7365088472
|0,5512 USD
|0,4853 EUR
|PREMIER FOODS PLC
|GB00B7N0K053
|0,0336 GBP
|0,0389 EUR
|SCHULTE-SCHLAGBAUM AG
|DE0007190001
|-
|6 EUR
|SERABI GOLD PLC
|GB00BG5NDX91
|0,05 GBP
|0,0579 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0542 USD
|0,0477 EUR
|TATTON ASSET MANAGEMENT PLC
|GB00BYX1P358
|0,15 GBP
|0,1738 EUR
|TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TR ...
|GB00BKPG0S09
|0,0325 GBP
|0,0376 EUR
|UNITED UTILITIES GROUP PLC
|GB00B39J2M42
|0,3578 GBP
|0,4147 EUR
|VAIL RESORTS INC
|US91879Q1094
|2,22 USD
|1,9547 EUR
|W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC
|GB00BLGXWY71
|0,015 GBP
|0,0173 EUR
|WABERERS INTERNATIONAL NYRT
|HU0000120720
|143,43 HUF
|0,4036 EUR
|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
|US98956P1021
|0,24 USD
|0,2113 EUR
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