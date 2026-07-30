Globales Daten- und Technologieunternehmen wird für seinen Beitrag zur Beschleunigung von KI-Innovationen bei Finanzinstituten durch vertrauenswürdige Modell-Governance, Transparenz und regulatorische Kontrolle ausgezeichnet

Wichtigste Highlights

Chartis Research hat Experian im Bericht "Quantitative Analytics50 2026" als Kategoriesieger im Bereich "Model Risk Management Environment" ausgezeichnet.

Die Experian Ascend Platform ermöglicht es Unternehmen, den Übergang von der Modellentwicklung zum kontrollierten Produktivbetrieb mit Transparenz, Rückverfolgbarkeit und auf Richtlinien basierenden Kontrollen zu vollziehen.

Diese Auszeichnung bestätigt den Ansatz von Experian, Kreditgebern und Finanzinstituten dabei zu helfen, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Compliance, die Erklärbarkeit und das Risikomanagement der Modelle zu stärken.

Experian gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Chartis Research im Bericht "Quantitative Analytics50 2026" als Sieger in der Kategorie "Model Risk Management Environment" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung markiert den ersten Einzug von Experian in das renommierte Ranking und festigt die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Daten- und KI-gestützten Analyselösungen für regulierte Finanzdienstleistungsunternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260729727068/de/

Chartis Research recognized Experian as the category winner for Model Risk Management Environment in the Quantitative Analytics50 2026 report.

"Diese Auszeichnung von Chartis spiegelt wider, wie wichtig es wird, KI mit derselben Sorgfalt zu steuern, mit der sie entwickelt wird", sagte Vijay Mehta, Chief AI Officer bei Experian. "Finanzinstitute müssen den Einsatz von KI ausweiten, ohne dabei Abstriche bei Transparenz, Rechenschaftspflicht oder der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu machen. Unsere Vision ist es, eine integrierte, agentenbasierte Plattform bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglicht, vertrauenswürdige KI sicher in die Praxis umzusetzen, und ihnen dabei hilft, den Schritt von der Modellentwicklung zum Einsatz vertrauenswürdiger KI im Unternehmensmaßstab zu vollziehen."

Mit dieser Auszeichnung wird der umfassende Ansatz von Experian im Bereich des Modellrisikomanagements gewürdigt, der es Unternehmen ermöglicht, Analyse- und KI-Modelle über den gesamten Lebenszyklus hinweg von der Entwicklung über die Bereitstellung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung zu steuern. Die auf der Experian Ascend Platform basierende Lösung kombiniert zuverlässige Daten, Feature-Engineering, Modellbetrieb, Entscheidungsfindung und Risikoanalysen mit Funktionen wie Modellregistrierung, Versionskontrolle, automatisierte Validierung, Erklärbarkeit, Fairness-Tests, kontinuierliche Überwachung, Drift-Erkennung und auditfähige Dokumentation. Zusammen tragen diese Funktionen dazu bei, dass Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen und gleichzeitig Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten können.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der immer mehr Institutionen dazu übergehen, KI einzusetzen. Laut einer Studie von Experian stimmen 60 der Befragten zu, dass sie auf Architekturen umsteigen, die es KI-Agenten und -Systemen ermöglichen, nahtlos über verschiedene Tools und Datenquellen hinweg zu interagieren. Zudem stimmen 86 der Befragten zu, dass Transparenz bei Analysen und Erkenntnissen als äußerst wertvoll für die Verbesserung der Entscheidungsfindung angesehen wird.

"Die starke Platzierung von Experian in unserem 'STORM Quantitative Analytics 50'-Ranking und die Auszeichnung für die Lösung 'Model Risk Management Environment' spiegeln die Stärke von Ascend wider, einer Entwicklungs- und Verwaltungsumgebung für fortschrittliche Analysen", sagte Sid Dash, Chefanalyst bei Chartis. "Durch die Bereitstellung leistungsfähiger Entwicklungs-, Sandbox- und Steuerungstools ermöglicht Ascend den Anwendern, oft sehr unterschiedliche Komponenten miteinander zu kombinieren."

Experian treibt zudem die KI-gestützte Analytik durch Copiloten für die Modellentwicklung, Unterstützung bei der KI-Governance, synthetische Daten, Szenarioerstellung und Stresstests weiter voran, sodass Finanzinstitute KI verantwortungsbewusst skalieren und gleichzeitig die Governance sowie die betriebliche Effizienz stärken können.

Die Auszeichnung durch Chartis bestätigt einmal mehr, dass Experian weiterhin in die Unterstützung von Finanzinstituten investiert, damit diese KI verantwortungsbewusst einsetzen und gleichzeitig die Governance, Transparenz und das Vertrauen in analytische Entscheidungsprozesse stärken können. Da sich die Einführung dieser Technologie von der Experimentierphase bis hin zum Einsatz im Unternehmensmaßstab bewegt, werden Tools wie das "Agent Operating System" von Experian eine wichtige Rolle spielen, um klare Kontrollmechanismen, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Experian für das Modellrisikomanagement und zur Experian Ascend Platform finden Sie unter https://www.experian.com/business/products/assistant-for-model-risk-management

Über Chartis

Chartis Research ist der führende Anbieter von Forschungs- und Analyseergebnissen zum globalen Markt für Risikotechnologie. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsleistung durch ein verbessertes Risikomanagement, eine verbesserte Unternehmensführung und gesicherte Compliance zu steigern, und unseren Kunden durch fundierte Analysen und Beratung in nahezu allen Aspekten der Risikotechnologie dabei zu helfen, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.chartis-research.com.

Über Experian

Experian ist ein weltweit tätiges Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Wir tragen dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrugsfälle aufzudecken und ihnen vorzubeugen, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen und das alles mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Plattformen. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen des FTSE 100 Index, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, beschäftigen wir ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 33 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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