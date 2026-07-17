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WKN: A0BL7F | ISIN: NO0010208051 | Ticker-Symbol: IU2
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16.07.26 | 21:30
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Chemie
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AUTOLIV
AUTOLIV INC Chart 1 Jahr
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AUTOLIV INC107,00-2,73 %
BURBERRY GROUP PLC13,025-0,99 %
DANSKE BANK A/S49,790+0,55 %
GEORG FISCHER AG49,820+0,69 %
HUSQVARNA AB A3,458+0,99 %
SAAB AB47,555+0,56 %
SKANSKA AB22,880+0,13 %
TELIA COMPANY AB4,077-0,68 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC15,970-0,13 %
VOLVO CAR AB1,927+0,60 %
YARA INTERNATIONAL ASA40,800-0,12 %
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