Rocket Internet - 26% Kursverlust trotz Top-Beteiligungen!
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|Rocket Internet - 26% Kursverlust trotz Top-Beteiligungen!
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|25.06.
|Dividendenstreit bei Rocket Internet wirft erneut Fragen zum Unternehmenswert auf
|Seit Jahren kritisieren Aktionäre die Informationspolitik von Rocket Internet-Gründer Oliver Samwer. Ein Streit um die Dividende verschärft nun die Fragen nach dem tatsächlichen Wert der Startup-Schmiede....
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|25.06.
|Dividendenbekanntmachungen (25.06.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,113 HKD 0,0126 EUR ALLGAEUER BRAUHAUS AG DE0005035505 - 2 EUR ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN...
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|26.05.
|EQS-News: Scherzer & Co. AG stellt Gegenantrag zum Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung der Rocket Internet SE
|EQS-News: Scherzer & Co. AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Scherzer & Co. AG stellt Gegenantrag zum Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung der Rocket...
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