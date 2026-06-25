Seit Jahren kritisieren Aktionäre die Informationspolitik von Rocket Internet-Gründer Oliver Samwer. Ein Streit um die Dividende verschärft nun die Fragen nach dem tatsächlichen Wert der Startup-Schmiede. Rocket Internet ist die wohl bekannteste Startup-Schmiede in Berlin. Unter der Führung von Oliver Samwer hat der Inkubator zahlreiche Internet-Geschäftsmodelle zum Laufen gebracht, etwa Zalando, HelloFresh, Home24 oder Westwing. Nun war im Vorfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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