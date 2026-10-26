|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AIB GROUP PLC ADR
|US00135T1043
|0,4492 USD
|EUR
|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ADR
|US05946K1016
|0,4167 USD
|EUR
|BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD
|BMG0957L1090
|0,0071 USD
|EUR
|BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD
|BMG0957L1090
|0,0071 USD
|EUR
|BRIDGEPOINT GROUP PLC
|GB00BND88V85
|0,048 GBP
|EUR
|CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED
|CA13646K1084
|0,268 CAD
|EUR
|CAR GROUP LIMITED ADR
|US14575D1072
|0,615 USD
|EUR
|CHINA RESOURCES MEDICAL HOLDINGS CO LTD
|KYG2133W1087
|0,0578 HKD
|EUR
|CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES ...
|KYG2122G1064
|0,452 HKD
|EUR
|COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD
|CNE100000536
|0,0254 HKD
|EUR
|DORMAKABA HOLDING AG
|CH1486524122
|0,95 CHF
|EUR
|ELBIT SYSTEMS LTD
|IL0010811243
|1 USD
|EUR
|GE AEROSPACE
|US3696043013
|0,47 USD
|EUR
|GRODNO SA
|PLGRODN00015
|0,17 PLN
|0,0386 EUR
|HARVIA OYJ
|FI4000306873
|-
|EUR
|HELIOS TECHNOLOGIES INC
|US42328H1095
|0,12 USD
|EUR
|MCCORMICK & COMPANY INC
|US5797802064
|0,48 USD
|EUR
|PAPOUTSANIS SA
|GRS065003014
|-
|0,05 EUR
|PAYCHEX INC
|US7043261079
|1,19 USD
|1,0621 EUR
|PETROCHINA CO LTD
|CNE1000003W8
|0,0383 USD
|EUR
|PETROCHINA CO LTD
|CNE1000003W8
|0,0383 USD
|EUR
|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
|US7181721090
|1,6 USD
|EUR
|PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ...
|US72341E3045
|0,291 USD
|EUR
|POSTI GROUP OYJ
|FI4000592159
|-
|EUR
|QANTAS AIRWAYS LIMITED ADR
|US74726M5058
|0,712 USD
|EUR
|SIMS LIMITED ADR
|US8291601008
|0,1418 USD
|EUR
|SIMS LIMITED ADR
|US8291601008
|0,142 USD
|EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0516 USD
|0,046 EUR
|TENAGA NASIONAL BERHAD ADR
|US8802771084
|0,2463 USD
|EUR
|TRINET GROUP INC
|US8962881079
|0,29 USD
|EUR
|US GLOBAL INVESTORS INC
|US9029521005
|0,0075 USD
|EUR
|WEILONG DELICIOUS GLOBAL HOLDINGS LTD
|KYG9T20T1051
|0,104 HKD
|EUR
|WILSON BAYLY HOLMES-OVCON LIMITED
|ZAE000009932
|3,2 ZAR
|EUR
|WING ON CO INTERNATIONAL LTD
|BMG970561087
|0,25 HKD
|EUR
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